В Минобороны озвучили потери ВСУ за последние сутки

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21.03.2017 13:59
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- В Донецкой области СБУ обнаружила очередные схроны оружия (ФОТО)14:44
- Русские производят только дерьмо и войну - Фашик Донецкий14:33
- Кабмин утвердил новые правила перемещения товаров через линию разграничения14:13
- Боевики на Донбассе требуют от родственников погибших украинских военных деньги за выдачу тел14:08
- В Минобороны озвучили потери ВСУ за последние сутки13:59
- Оккупированный Харцызск завален мусором (ФОТО)13:48
- В зоне АТО боевики применяют запрещенные мины - разведка13:39
- В "ДНР" заманивают выпускников украинских школ равными условиями для поступления в ВУЗы "республики"13:25
- В оккупированной Ясиноватой отравлена рыба в местном ставке, в городе массовые отравления15:02
- Легковой автомобиль сорвался с разрушенного моста в Горловке, есть жертвы14:57
- В Донецкой области СБУ обнаружила очередные схроны оружия (ФОТО)14:44
- Русские производят только дерьмо и войну - Фашик Донецкий14:33
- Кабмин утвердил новые правила перемещения товаров через линию разграничения14:13
- Боевики на Донбассе требуют от родственников погибших украинских военных деньги за выдачу тел14:08
- В Минобороны озвучили потери ВСУ за последние сутки13:59
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