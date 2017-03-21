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В очередях на КПВВ на Донбассе с начала года умерли семь человек
21.03.2017 10:44
Семь человек умерли на контрольных пунктах въезда/выезда в очереди, ожидая пропуска на подконтрольную либо неподконтрольную территорию Украины с начала года. Об этом говорится в обзоре о гуманитарной ситуации на контрольно-пропускных пунктах на востоке Украины, обнародованном Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине, передает "Остров".
"С начала года, по меньшей мере, семь гражданских умерли из-за ухудшения состояния здоровья во время ожидания на КПВВ", - говорится в отчете.
Фото: kp.ua
Теги: Донбасс, люди, смерть, КПВВ
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