В очередях на КПВВ на Донбассе с начала года умерли семь человек

21.03.2017 10:44

Семь человек умерли на контрольных пунктах въезда/выезда в очереди, ожидая пропуска на подконтрольную либо неподконтрольную территорию Украины с начала года. Об этом говорится в обзоре о гуманитарной ситуации на контрольно-пропускных пунктах на востоке Украины, обнародованном Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине, передает "Остров".



"С начала года, по меньшей мере, семь гражданских умерли из-за ухудшения состояния здоровья во время ожидания на КПВВ", - говорится в отчете.