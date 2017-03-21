В оккупированной Горловке отжатую гуманитарку Ахметова выдают за помощь из России

21.03.2017 19:04

Журналист-переселенец Никита Синицын, вынужденно покинувший родную Горловку после оккупации города, разоблачил очередное вранье местных «властей». Они пытатся выдать ахметовскую гуманитарную помощь (после недавнего захвата «Донбасс Арены» складируемая там гумпомощь Фонда «Поможем» стала «собственностью боевиков) за якобы привезенную из РФ.

Вот, что пишет Синицын на своей страничке в Facebook:

«На сайте администрации города Горловки вчера, 20 марта, появилась информация о прибытии в город 18 марта колонны с гуманитарной помощью от МЧС ДНР.

Гуманитарный набор якобы будет доукомплектован мясными консервами и литром растительного масла, полученными по линии гуманитарной помощи от Российской Федерации.

Выдача гуманитарного груза начнется в понедельник, 27 марта.

Материал сдобрен большим количеством фото на которых несут эту самую гуманитарную помощь, а также рассматривают ее образцы.

И вот он момент истины — на банках консервированной кукурузы и пакетах с крупой явно видны стикеры Гуманитарного Фонда «Поможем», говорят их крепят «на совесть» дабы избежать продажи на рынках.

А на сахаре и вовсе написано «Цукор» — это в гуманитарке от МЧС ДНР украинские продукты!!! Такой вот Facepalm.

Отлично придумано — отжать чужую гуманитарку, дополнить это литром масла и банкой консервов, при том что оба этих продукта и так присутствуют в стандартной гуманитарном пайке Фонда «Поможем», и выдать это за облагоденствование «республикой» ее жителей.

Придумано хорошо — реализовано «на двойку», тогда бы уже писали что эта помощь от ДНР — остатки гуманитарной помощи Фонда «Поможем» Рината Ахметова, раз лень или невозможно сорвать чужие стикеры, дополненная российской гуманитаркой, которую, признаться, редко кто из простых смертных видел.

…На фото та самая помощь от МЧС ДНР поступившая 18 марта в Горловку, а также фотографии продуктов из гуманитарного пайка Фонда «Поможем». Можете сравнить сами».