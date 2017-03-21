В оккупированной Ясиноватой отравлена рыба в местном ставке, в городе массовые отравления

21.03.2017 15:02

В Ясиноватой (временно оккупированная территория Донецкой области) местные жители травятся рыбой, которую вылавливают в Трубном ставке. Об этом сообщает блогер Александр Чернов.

По его словам, ставок был отравлен, и вся рыба в нем погибла. «#ДНР #Ясиноватая Трубный ставок траванули, рыба сдохла. Уже 10+отравлений. 2−3"тяжелых» в облинфекции #Донецк», — пишет Чернов.

«Не ешьте"свежую» рыбу неделю», — добавил он.

(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).