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Архив - Донецкая область

В оккупированной Ясиноватой отравлена рыба в местном ставке, в городе массовые отравления

21.03.2017 15:02
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В оккупированной Ясиноватой отравлена рыба в местном ставке, в городе массовые отравления

В Ясиноватой (временно оккупированная территория Донецкой области) местные жители травятся рыбой, которую вылавливают в Трубном ставке. Об этом сообщает блогер Александр Чернов.

По его словам, ставок был отравлен, и вся рыба в нем погибла. «#ДНР #Ясиноватая Трубный ставок траванули, рыба сдохла. Уже 10+отравлений. 2−3"тяжелых» в облинфекции #Донецк», — пишет Чернов.

«Не ешьте"свежую» рыбу неделю», — добавил он.

(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).


Фото: https://donpress.com

Теги: Донбасс, Ясиноватая, отравление, рыба, больница, ставок
 
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