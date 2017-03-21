В оккупированной Макеевке произошло страшное убийство

21.03.2017 10:23

Неизвестные ограбили и убили семью из двух человек в Горняцком районе оккупированной Макеевки в ночь на 17 марта. Об этом сообщает местный паблик в ВКонтакте.



"В ночь с 16-ого на 17-ое марта. В поселке Осипенко был ограблен дом, муж с женой порезаны и забиты до смерти. Установить личности преступников пока не удалось. По предварительной информации убийца или убийцы знали жертв, так как частный дом находился в хорошем районе, в нем был установлен домофон и следов взлома в квартире не обнаружено. Так же соседи не сообщили о подозрительных лицах, шуме, либо драке", - пишет паблик.



Информации от "полиции ДНР", по данному преступлению нет.



