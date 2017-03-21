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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)

21.03.2017 21:06
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В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)

Тринадцатилетняя девочка пропала, выйдя из дома в оккупированном Донецке 20 марта. Об этом говорится в объявлении, размещенном в местных пабликах в соцсети ВКонтакте, пишет "Остров".

"Литвиненко Виктория Николаевна 28.07.2003 г.р. (13 лет) .20.03.2017 г в 18:23 вышла из дома по адресу ул.Петровского 254 и должна была сесть в автобус№42,и выехать в г.Моспино Пролетарского района. Была одета в красную куртку,серая шапка,джинсы,фиолетовые ботинки.Светлые длинные волосы. По любой информации обращаться по тел.095-84-99-699 Оксана", - говорится в сообщении. 


Фото: www.ostro.org

Теги: Донецк, Донбасс, пропажа, девочка
 
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