В прифронтовой районе Донецкой области обнаружено два тайника с оружием (ФОТО)

21.03.2017 11:11

Тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими ВСУ в одном из заброшенных домов в Сладком Марьинского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника более тысячи патронов различного калибра и три прибора бесшумной стрельбы. Также оперативники спецслужбы обнаружили в тайнике карту с пометками.

Во время проверки обозначенного на карте места сотрудники СБУ обнаружили еще один схрон с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26, 11 гранатами РГД-5 и Ф-1 с запалами и 80 гранатами в подствольного гранатомета. Продолжаются неотложные следственные действия.