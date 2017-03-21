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Архив - Донецкая область

В прифронтовой районе Донецкой области обнаружено два тайника с оружием (ФОТО)

21.03.2017 11:11
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В прифронтовой районе Донецкой области обнаружено два тайника с оружием (ФОТО)
Тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими ВСУ в одном из заброшенных домов в Сладком Марьинского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители изъяли из тайника более тысячи патронов различного калибра и три прибора бесшумной стрельбы. Также оперативники спецслужбы обнаружили в тайнике карту с пометками. 
Во время проверки обозначенного на карте места сотрудники СБУ обнаружили еще один схрон с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26, 11 гранатами РГД-5 и Ф-1 с запалами и 80 гранатами в подствольного гранатомета. Продолжаются неотложные следственные действия. 

Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Теги: Донбасс, Донецкая область, оружие, СБУ, Марьинский район, тайник
 
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