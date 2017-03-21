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Архив - Донецкая область

В прифронтовую Авдеевку протянут новую линию электропередач

21.03.2017 07:40
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В прифронтовую Авдеевку протянут новую линию электропередач

Линия электропередачи с подконтрольной украинской власти территории буде построена для прифронтовой Авдеевки до конца мая. Об этом сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Твиттере. 

"В связи с постоянным обесточиванием будет построена линия электропередачи с подконтрольной территории. Работы продолжатся до 20.05", - говорится в сообщении. 

В настоящее время город зависит от линии электропередач ВЛ 110 кВ "Макеевка - Авдеевский коксохимический завод № 2", которая многократно подвергалась повреждениям в результате обстрелов. В связи с этим город на несколько дней оставался без электроснабжения, так как для ремонта этой линии в серой зоне энергетикам необходимо предоставление "зеленого коридора" и гарантий безопасности. 

 


Фото: https://www.rbc.ua

Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, ЛЭП
 
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