В прифронтовую Авдеевку протянут новую линию электропередач

21.03.2017 07:40

Линия электропередачи с подконтрольной украинской власти территории буде построена для прифронтовой Авдеевки до конца мая. Об этом сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Твиттере.



"В связи с постоянным обесточиванием будет построена линия электропередачи с подконтрольной территории. Работы продолжатся до 20.05", - говорится в сообщении.



В настоящее время город зависит от линии электропередач ВЛ 110 кВ "Макеевка - Авдеевский коксохимический завод № 2", которая многократно подвергалась повреждениям в результате обстрелов. В связи с этим город на несколько дней оставался без электроснабжения, так как для ремонта этой линии в серой зоне энергетикам необходимо предоставление "зеленого коридора" и гарантий безопасности.



