В Славянске произошло страшное ДТП: 9 пострадавших (ФОТО)

21.03.2017 12:27

Сегодня, 21 марта, в городе Славянске около 07.45 часов на перекрестке улиц Центральной и Васильевской произошло столкновение автомобилей «Ланос» и маршрутного такси «Газель».

35 – летний водитель автомобиля «Ланос» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом, в результате чего маршрутка врезалась в дерево, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.