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В украинской разведке озвучили потери боевиков
21.03.2017 11:34
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты Донбасса продолжают усиление позиций путем увеличение количества постов наблюдения в т.н. «серой зоне». Тем самым захватчики постоянно провоцируют боестолкновения с силами АТО. Неся при этом огромные потери.
Как сообщает ГУР, в 9-м отдельном штурмово- мотострелковом полку морской пехоты (место дислокации — оккупированный Новоазовск на юге Донетчины) в результате таких столкновения пять военнослужащих убиты, 13 — ранены.
В разведке не уточнили, но, скорее всего, речь о вчерашней битве в районе Водяного (Мариупольское направление), во время которой большие потери есть и в рядах сил АТО.
Напомним, что разведка также сообщила: в зоне АТО оккупанты установили страшные мины.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, война, разведка, боевики, потери
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