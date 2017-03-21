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В зоне АТО боевики применяют запрещенные мины - разведка
21.03.2017 13:39
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупационное командование ВС РФ, действующее на захваченной части Донбасса, продолжает использовать запрещенные международными правилами образцы вооружения.
«16 марта в районе Луганского (Светлодарское направление) военнослужащие 7-й отдельной бригады установили инженерное заграждение с использованием противопехотных мин ПМН-2, запрещенных нормами международного права», — отмечают в ГУР.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, мины
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