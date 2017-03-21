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Архив - Донецкая область

Война войной, а Ахметов остается самым богатым украинцем (ИНФОГРАФИКА)

21.03.2017 08:03
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Война войной, а Ахметов остается самым богатым украинцем (ИНФОГРАФИКА)

В рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes в 2017 году вошли шестеро украинцев. Соответствующий список размещен на сайте журнала, передает «Тиждень».

Первым среди украинцев, но 359 в общем списке оказался олигарх Ринат Ахметов. Его состояние составляет 4,6 млрд долларов.

Вторым после Ахметова и 1468 в общем рейтинге стал бизнесмен Геннадий Боголюбов. Он имеет 1,4 млрд долларов.

Тройку самых богатых украинцев закрыл Юрий Косюк с состоянием в 1,2 млрд долларов. Он занял в 2017 году 1678 место в рейтинге. Это место Косюк разделил с народным депутатом Константином Жеваго с аналогичным состоянием.

Пятым стал олигарх Игорь Коломойский с 1,1 млрд долларов. Он занял 1795 место в рейтинге.

Такое же состояние имеет и Виктор Пинчук, который стал последним из украинцев, попавших в список Forbes в этом году.



Фото: https://politeka.net/

Теги: Донбасс, Ахметов , война, рейтинг, богатство
 
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