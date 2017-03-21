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Захарченко намерен провести прямую линию с жителями Донецкой области по вопросу "воссоединения Донбасса"

21.03.2017 09:05
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Захарченко намерен провести прямую линию с жителями Донецкой области по вопросу "воссоединения Донбасса"
Главарь "ДНР" Александр Захарченко планирует 22 марта провести прямую линию с жителями подконтрольной украинским властям части Донбасса, передает сепаратистский сайт ДАН.

Мероприятияе в прямом эфире будут транслировать "республиканские телеканалы".

Также сообщается, что "во время диалога речь пойдет о запуске гумпрограммы по воссоединению Донбасса".

"Мы знаем, как тяжело вам живется, именно поэтому мы запустили гуманитарную программу. Мы — один народ. Правовым фундаментом Донецкой Народной Республики является референдум 11 мая 2014 года, который проводился на всей территории бывшей Донецкой области. Исходя из этого, вся эта территория является территорией ДНР, а вы – не только нашими земляками, но и согражданами", —  высокопарно заявил боевик Захарченко.

Напомним, руководители незаконных организаций "ЛДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко разработали "программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса".


Фото: https://dan-news.info

Теги: Донбасс, Донецкая область, житейская история, прямой эфир, Захарченко
 
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