Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО

22.03.2017 19:00

Морские пехотинцы рассказали подробности боя в районе Водяного. Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины. Морской пехотинец, позывной «Юрист», показал места обстрелов террористами населенного пункта Водяное. Боевики т.н. «ДНР» использовали Грады, минометы и артиллерию. Боец рассказал подробности боестолкновения в секторе «Мариуполь».

«Сыпанули по полной программе, но наши парни молодцы. Ответили им, дали отпор серьезный», - говорит морской пехотинец.

По его словам, ДРГ террористов подошла впритык к позициям ВСУ, и украинские военнослужащие были вынуждены открыть огонь на поражение по оккупантам. Силы боевиков были отброшены, и морская пехота пошла в контратаку. «Парни туда подошли, но не удалось закрепиться. Противник понес колоссальные потери. Пять «200» и 10 «300», - рассказывает «Юрист».

Александр, мирный житель Водяного, говорит, что люди вынуждены прятаться в подвалы при обстрелах. «Только хотел выйти, тут «Градами» как накрыло, что я и не захотел вылазить», - рассказал он.

Боец «Юрист» также сообщил, что вскоре ВС Украины удастся вернуть под свой контроль оккупированную территорию. «Выйдем на границу с Рашин Федерейшен, и все будет хорошо», - уверен он.

Источник 0629.com.ua