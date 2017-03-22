«Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году

22.03.2017 16:03

События в «лнр», связанные с «национализацией» угольных предприятий, из хаотических, наконец-то систематизировались, и больше напоминают снежный ком, несущийся вниз и подминающий под себя тех, кто еще вчера так радостно строил снеговика на пике горы.

Наверное, начну с кратких тезисов.

Поскольку информации настолько много и она настолько важна, что теряешься с чего начинать. Все стало важным и найважнейшим.

Начну со свежих новостей:

В настоящее время все работники ТОВ ДТЭК «Свердловантрацит» пишут заявления на увольнение с предприятия по собственному желанию.

Массово.

Заявлений о приеме на работу никто не пишет.

На вопросы-куда нас переведут, куда примут на работу - ничего не отвечают.

На шахтах простой не введен. Написавшие заявления на увольнения молча идут работать.

Среди шахтеров оговариваются какие-то левые предприятия (одно из них называется «Внешторгсервис», второе ООО «Урал-уголь» или «Союз-уголь» с регистрацией в Челябинске), куда, мол, будут трудоустроены шахтеры, но в количестве не более 1500 человек. Всем мест нет. Возможно, остальные будут работать без трудоустройства.

«Национализацией» в Свердловске "лнр" (оккупация) занимается генеральный ТОВ ДТЭК Константин Евгеньевич Скрыпник. Охраны и захвата предприятий нет. Обычная рабочая обстановка. Вот так-то!

А вот теперь, думаю, пройдемся по ТОВ ДТЭК полным «национализационным» экскурсом:

Шахтеры, работающие на ТОВ ДТЭК «Свердловантрацит», как и «ополчение» города, знали о готовящейся «национализации» еще с 2016 года. Знали, молчали, обговаривали это внутри коллектива и надеялись, что «будет, как лучше». Инициатором «национализации» называли только владельца ТОВ ДТЭК Ахметова, мол, он поддержал свободный Донбасс, возит гуманитарку, в Украине на него давят политические оппоненты.

Менеджеры ТОВ ДТЭК, взять бы того же Константина Скрыпника, неоднократно говорили о «национализации», и привозили на шахту «потенциальных инвесторов» из Осетии, Чечни и России и Крыма. Встречали это радостно-будем сами продавать уголь.

ТОВ ДТЭК «Свердловантрацит» в 2016 году был подключен к Шахтинской подстанции «Победа» РФ. Договор подписан, печати поставлены центральным офисом предприятия. На шахтах это звучало - избавились от энергозависимости укропостана. Вате это вселяло надежду на самостоятельность.

За 2016 года с ТОВ ДТЭК «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит» было уволено больше 9 000 сотрудников в рамках так называемого апгрейда предприятий. Уволены пенсионеры, обслуживающий персонал, ИТС (контора), достигавший пенсионного возраста. Никто не бастовал и не жаловался. Уволенные получали выходное пособие и 2 пенсии- в «лнр» и в Украине.

На шахты (есть такие хранилища- «динамитный склад») до блокады усиленно завозилась взрывчатка из Украины для ведения буро-взрывных работ. Склады никто не трогал, не грабил.

Все это время шахты ТОВ ДТЭК работали и отгружали уголь на РФ. Дали план. Зарплату же получали, как за простой. Без оглашения простоя. Профсоюз не вмешивался, убеждал людей, что так нужно. Нужно помочь Ахметову, с которым ведет войну Порошенко.

В феврале 2017 года шахтерам выплатили 100% зарплаты. Уже на фоне заявлений Плотницкого и Захарченко о необходимости «национализации». Подвоха никто не увидел, только хорошее-вот, сразу стали платить нормально.

После заявления о «национализации» центральный офис ТОВ ДТЭК выключил все телефоны и вырубил Интернет на предприятиях. Связаться с центральным офисом у людей нет возможности. Их никуда не переводят. Ничего не разъясняют. Информационная тишина.

На проведенном в пятницу 17 марта 2017 года собрании с участием профсоюзов звучали только сумбурные, политические ноты: «национализация» нужна, будем самостоятельны в выборе партнеров; в нас заинтересована Россия и Чечня; это наш ответ Украине на блокаду, если бы не блокада, мы бы ничего не «национализировали»; мы хотели заставить Украину покупать наш уголь, но теперь решили, пусть замерзают без нашего угля; в Украине кризис, будет еще хуже, им сейчас повысят цены на электричество и коммуналку, поэтому мы подождем, пока они сами попросятся на наш уголь; если мы заставим Украину покупать наш уголь, они нас признают, как государство; Россия нас не бросит, пока идет война, мы будем работать с нашими стратегическим партнерами.

На собрании присутствовали шахтные профсоюзы, которые выступили за "национализацию" и против Украины. На актуальные вопросы об украинском стаже, пенсии, налогах, трудоустройстве никто не ответил. Не получили шахтеры и ответ на главный вопрос- почему нас не переводят на новое предприятие, почему мы увольняемся по собственному желанию. Видимо люди начали задумываться о происходящем, и как оно отразится на них. Несогласных тут же брали «на карандаш» работники «профсоза». Собрание закончилось пафосно - Донбасс не поставить на колени.

Для детализации ситуации приведу в пример несколько реплик, от дозвонившихся мне земляков:

Когда в город заходил ДТЭК, мы так же в один день все написали заявление на перевод с Государственного предприятия «Свердловантрацит» в ТОВ ДТЭК «Свердловантарцит» и пошли работать. Это ни у кого не вызвало вопросов. Конечно, уже потом, те. Кто оформлял пенсию у регресс поняли, что этот перевод срезал им среднюю, ударил по карману, но было поздно, да и коснулось это не многих. Сейчас мы просто пишем «прошу уволить по собственному желанию» и все. Кого примут на работу? Критерий отбора? Я так понимаю, тех, кто может думать, огрызаться, задавать вопросы или имеет украинскую позицию - в расход. Нет, не в смысле расстрелять. Просто не возьмут на работу. Тут все обо всех все знают…

Когда началась заварушка с «национализацией», этот же вопрос поднимался раза три-четыре. Еще в 2014 году Ахметов бегал, с идеей перевести нас в подчинение Гуковского офиса ТОВ ДТЭК, мы начали задавать вопросы. Где будем получать пенсию? Будет ли засчитываться в РФ стаж работы на украинском предприятии? Мы уже не получаем больничные, так как работая на украинском предприятии не можем предоставить справку с украинской больницы, справки с печатями «лнр» ТОВ ДТЭК не принимает. Что будет с пенсионерами и их бытовым углем? Ведь те предприятия, которые «национализированы» «лнр» уже давно не выдают людям бытовой бесплатный уголь, да и зарплату там не платят. Нас обрывали. Писали на нас доносы. Хотя вопросы задавали не только те, кто изначально не принял идею «республики», их стали задавать уже и «путинпомогисты». Многих из сильно умных уволили, ведь на предприятии было 65% пенсионеров. Мы опять же сказали-апгрейд, это перед изменениями, вспомните, как заходил ТОВ ДТЭКв город, тогда из шахтного стажа вывели весь обслуживающий персонал. Но…

Скажите, вы же там, в Киеве, почему молчит центральный офис. Они же нас так убеждали, что война это хорошо, что мы будем сами распоряжаться углем. Сейчас они патриоты, а мы-сепары, да? Мы читали в интернете, что ДТЭК забирает тех, кто за Украину к себе на украинские предприятия, помогите. Мы вам заплатим, нам полтора года до пенсии осталось. Там же должны нам дать квартиру, да? И вещи наши помочь перевезти? Мы же «переселенцы» будем? Вас вот как вывозили?...

Что будет с пенсией? Мне до пенсии 2 года и 2 месяца. Я этот стаж не куплю. Если куплю, он будет общий, да? Если в трудовой будет печать «лнр», тогда все, да? А если РФ, если я устроюсь в России на шахту? Почему о нас никто не думает? Почему все это? Нас все предали, понимаете. все! Россия нас к себе не взяла. Да и если возьмет, куда? В Гуково вроде шахтеры бастуют, зарплаты нет. Не думаю, что они нам платить будут. Или не бастуют? Где читать? В Интернете? Я в нем ничего не понимаю. Какого я года рождения? Ну, 1979, и что? Не, я там фильмы качаю, играю, да, а про Гуково там ничего не видел…

Почему все вот так? Мы хотели, как лучше. Нас никто не понял. Укры стреляют, вы уехали. Все бегут из города. А сколько вам платят в Украине? А шахты в Киеве есть, где работать? Нет?! Вот поэтому война, у людей работы же в Киеве нет, вот они нас захватывают, чтобы работа была. Значит, «национализация» все же от Киева. Это они под себя наши шахты забирают. При Януковиче такого не было. Он за Донбасс думал…

Плотницкий, сука, нажрал рожу. Скрыпник наш туда же - мыныстр! Твари! Ведь они нас долго уговаривали, мол, чем скорее отделимся от Украины, чем скорее получим независимость, тем больше будем зарабатывать. И что? В общем, мы не этого здесь хотели, нас обманули. Когда Украина нас освободит? А это время в стаж войдет? Должно войти, мы в суд подавать будем и требовать компенсации за простой. Правильно! Вот, видите, мы здесь тоже умеем соображать. Если я сотрудник ТОВ ДТЭК я имею права от них всего требовать, круто. И за простой, и стаж. Ого! Здорово! Писал ли я заявление на увольнение по собственному? Да, еще в пятницу после собрания, как все, а что? Это что-то меняет?...

Лена, мы хотим выехать. А смысл работать, украинский же стаж, все! Мы столько терпели. Только из-за стажа, из-за пенсии, будь она проклята. Терпели! Нам в марте на пенсию. Говорят, стажа общего нет, предпринимательский не засчитали нам, а мы ведь налоги платили в Украину. С 1994 по 2004 предпринимателем муж был. И вот теперь почему-то пять лет не засчитывают, вроде бы на эти пять лет еще не было закона в ПФ платить. Но уже все равно. Помоги! Помоги выехать. Будем работать. Дорабатывать, судиться, я не знаю. Тут страшно. Не в «национализации» дело. Тут страшно! Все спиваются. Самогонный аппарат в каждом доме. Наркотики. Спились такие люди, что ты не поверишь. Наташа умерла, сгорела от водки. Да, та что косметикой торговала, 42 года. Помнишь до войны, какая она была? Мужики шеи сворачивали. Пшеницу ростки ела. Я попробовала, фу, не понравилось, она ела. Сгорела Наташка. Водка. Бизнесу пришел конец. Вот она и не выдержала. Страшно. Все пьют, дерутся. У меня кумовья были, помнишь? Развелись! Теперь ходят в гости друг к другу, то пьют, то любят друг друга, то бьют. Все сошли с ума. Несут такое. В голове у людей каша. У меня тоже. Еду в Харьков - мир, магазины, жизнь, люди улыбаются. У меня там истерика. Как в другом измерении. Здесь все хмурые, злые, вспыхивают от любого слова. Каждый себе на уме. Каждый воспринимает все в своем мире. Ненависть. Теперь вот, все уволились с предприятия. Висят в воздухе. Лена, они сразу начали бегать перед профсоюзником, директором, бегут в комендатуру, в администрацию, пишут доносы, кто что сказал, о ком. Просят их взять, а тех не брать. А мой же знаешь, какой, всю жизнь язык за зубами держать не умел. Три раза на подвал кидали за спор с ополченцами на шахте. Здесь все сошли с ума-почти шепчет-ты не понимаешь. Никто не понимает. Здесь все сошли с ума….

Выводы делать не буду. Похоже, в «лнр» в рамках «национализации» все играли в футбол командами, только почему-то били по одним воротам. Да и только в «лнр» ли? Все больше сепаров, работающих на шахтах, говорят о руке Ахметова и в вопросах «национализации», и в вопросах организации блокады, и в вопросах войны. Поступают и интересные звонки, с предложениями выезд, трудоустройство, украинский стаж, поменять на фото-видео того, что говорилось и творилось на шахтах в период 2014-2017 года. Напоминаю о программе СБУ "Вернись домой". Сепары-«новороссы» оказались проворнее даже проукраински настроенных граждан, оставшихся в оккупации. Если вторые боялись телефон на шахте к уху поднести, чтобы не объявили шпионом, то первые открыто снимали свое шахтерское Сомали. Выводы делать представлю землякам.

Вчера проговорили до двух часов ночи. Телефон красный. Я же номер не меняла. Хотя звонят и угрожают. Вчера даже услышала «это вы там издеваетесь над Ринатом Леонидовичем, чтобы он здесь издевался над нами». Да, полный сюр и безумие. Что могу сказать, ведь знаю звонящую, адепт «лнр», просто печати некуда поставить из-за колорадских ленточек. Хорошо, что вчера звонило больше близких по духу, адекватных и, суда по всему, будущих переселенцев.

Поэтому лучший вывод от того, кто видел все сам

"Не спрашивай, что будет? Ты сама знаешь! Ты нам это рассказывала в июне 2014 года. Помнишь? Как мы тогда смеялись-раньше на квартирниках поэты собирались и барды, в 90-е видак посмотреть, а в 2014 году партизаны, об Украине поговорить. Смешно! Здесь будет копанка. Огромная такая. То есть все шахты попросту будут работать, а они и не прекращают добывать уголь. Люди будут трудоустроены в каком-нибудь ООО «Гараж» и даже не с регистрацией «лнр», чтобы не бастовали и не требовали соцпакет. Самое крутое будет, если это ООО будет чеченской или абхазской регистрации. И директор Абрек Кадырович!"

Нет, я не шовинист. Я, похоже, шахтероненавистник, бывают такие? Не будет больничных. Не будет техники безопасности. Не будет выплат за трудоувечья или гибель в шахте. Не будет бытового угля! Это удар по пенсо-ватникам! Еще какой удар.

«Помнишь, когда ДТЭК в город заходил. Они же все это и хотели сделать. Твоя газета, независимый профсоюз в городе….И они споткнулись. Апгрейднули тогда контору, банщиц, детсады, спорткомплекс, но, если честно, он и правильно было с позиции бизнеса и ценоутворення, - смеется, забыл русское слово. - ДТЭК хорошо воспитал шахтеров. Помнишь, что они сразу ввели на шахтах-оплату доносов? Вот это останется. Уволили всех же смешно - по собственному желанию. А вот брать на работу будут или за взятки, или за доносы! Веселі, брат, часи настали, таки дела, - смеется собеседник. - И будут работать за юшку та понюшку».

В зоне много смеются во время обстрелов. Я тоже так делала. Гатит по городу ГРАДом, а мы анекдоты в подвале травим на весь мир. Это нервная реакция. Теперь я знаю. За ней приходит глубокая пустота. Очень глубокая. Потом боль.

«Смотри, «Укрателеком» Ахмета в городе работает, его ни разу не отключали. Сейчас развивают именно «Укртелекомовский» интернет, чтобы уйти из зависимости «МТС» и других. Шахты «национализированные» на Шахтинской подстанции «Победа» сидят? Сидят! И никто договор с РФ не разрывает. Вот, это тебе к мысли, где рука Ахметова в «национализации». Там, где всегда - на горле шахтеров. Из Украины видно, что все у него забрали, что он страдалец. Что он не руководит процессом. Ага! - смеется. - Не забывай про ТОВ ДТЭК «Обуховская» в РФ. И вот эти «лнровские» - мы «национализируем» из-за «блокады». А город умрет. Пенсы, которые получают по 2 пенсии, эти еще будут держать семьи и рынок. Но… их же грабят и вырезают по ночам. А если в городе будет столько безработных, голодных. На 1 пенса будет парочка гоп-стопников. Страшно в городе. Безумно! У людей уже взгляд безумный, поверь. Они готовы зубами рвать друг друга. Если бы была возможность с вещами выехать, многие бы уехали. Но о том, что творится на КПП, это же непатриотично писать, да?! Буду молчать. Мне бы выехать. Да, и шахтеры не будут бастовать. В ополчение? Кто-то пойдет, безусловно. Я же говорю, у людей глаза безумные. А если еще жена – идиотка будет пилить, давай хоть на фронт, абы зарплата. Пойдут! Но не много. Процента 2-5% от освободившихся. Заметь, 9 000 уже было уволено за 2016 год, сильно на фронт пошли, вот то-то! Шахтеры будут молчать, не роптать и работать. Ждать, как лучше. 90-е же прожили, и это переживем - главный мессендж «национализаторов». А я пас! Я хочу на рыбалку, по полю, по траве хочу пройти, чтобы без страха. Чтобы увидеть, как дети бегают. Я все. А город? О покойниках теперь или хорошо или никак. Свердловск умер! Будем ждать рождения Должанска!»

Олена Степова, специально для «Информационного Сопротивления»

Источник Информационное сопротивление