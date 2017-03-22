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Командование оккупационных войск намерено мобилизовать 10 тыс. жителей Донбасса
Российское командование оккупационных войск, действующих на Донбассе, предпринимает попытки увеличить численность воинских соединений так называемых «1 и 2 армейских корпусов» до 50 тыс. человек (на данный момент численность оккупационной армии — 38 тыс. человек).
Как сообщили в группе «Информационное сопротивление», в связи с тем, что поток «добровольцев» из Российской Федерации сильно уменьшился, пополнение боевики ищут среди местного населения. Для этого на территориях Донецкой и Луганской областей начались активные мобилизационные мероприятия с привлечением резервистов.
Так, повестки из «военкоматов» уже получили около 10 тыс. военнообязанных жителей самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в возрасте до 50 лет.
Пока речь идет о военных сборах. При этом в докладе «МГБ ДНР», посвященном мобилизации, указывается, что такие действия могут вызвать негативную реакцию и противодействие со стороны отдельных слоев населения, поскольку ранее главарь «ДНР» Александр Захарченко публично обещал, что принудительное привлечение к «военной службе» граждан — это вопрос далекой перспективы, и пока укомплектовывать «1 АК ДНР» будут исключительно «добровольцами».
Стоит также отметить, что, по данным группы «Информационное сопротивление», пополнение террористам приходит и из России. Так, накануне в Луганскую область прибыли три автобуса с представителями так называемого «Войска Донского» (около 100 казаков), 9 единиц 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» и порядка 30 грузовиков с боеприпасами.
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, добровольцы, казаки, Захарченко
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