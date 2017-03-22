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Немецкие советники о блокаде ЛДНР: Шок для Украины
Потери украинской экономики от блокады перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО составляют около 1,6% ВВП. Об этом заявил руководитель группы немецких советников в Украине Рикардо Джуччи.
"Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6% ВВП Украины", - сообщил Джуччи.
Наибольшие проблемы, по его словам, возникнут в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику.
Как отметил немецкий экономист, в общем, "с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны", иначе МВФ не переносил бы вопрос выделения следующего транша кредита по программе EFF. В то же время, добавил Джуччи, "это не катастрофа".
Он пояснил, что если в течение 2013 года производственные цепи на Донбассе были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась - за три года интеграция стала намного меньше, она сохраняется прежде всего в производстве стали.
"Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной мере эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий", - отметил Джуччи.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Антрацит, МВФ, блокада, АТО, ВСУ
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