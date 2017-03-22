Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны

22.03.2017 21:22

Общественники добиваются круглосуточной работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал адвокат и глава Общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев.

Общественники давно настаивают на круглосуточной работе КПВВ, но у военные акцентируют, что ночью начинаются неконтролируемые обстрелы, и это опасно для граждан, которые пересекают линию разграничения. «Я могу с уверенностью сказать, что это ложь. Это манипуляция общественным сознанием. Потому, что на КПВВ оставаться на ночь опаснее. Мы часто проверяем эти КПВВ. Я сам часто пересекаю их – езжу в Донецк к родственникам, проведываю стариков. Я не раз оставался ночевать. А в июле 2015 года на блокпосте по мариупольскому направлению мы провели в общей сложности 37 часов. Поэтому, когда представители власти говорят, что круглосуточный режим работы блокпостов невозможен, поскольку таким образом подвергается опасности мирное население, – это спекуляция общественным мнением», – заявил Борисичев.

Он отметил, что мирное население остается ночевать в неконтролируемой «нулевой зоне». Как правило, очереди из людей или машин могут составлять 2-4 км. Поэтому в случае обстрелов эти люди являются живым щитом для тех же военных и пушечным мясом. «Потому что в нулевой зоне нет специальных блиндажей, где эти люди могут укрыться. Нет нормальных санитарных условий, нет наблюдателей ОБСЕ», – подчеркнул общественник.

По мнению Борисичева, чтобы решить проблему очередей на КПВВ и снизить опасность для мирных граждан, во-первых, нужно сделать работу КПВВ круглосуточной.

«Во-вторых, нужно разрешить пассажирские грузоперевозки от пункта А до пункта Б. Любое действие власти, которое по определению является несправедливым, вызывает противодействие общества. И люди начинают проводить частные перевозки. Таким образом государство теряет налоги. Почему бы не разрешить эти грузоперевозки? А люди, которые их осуществляют, будут платить налоги. Кроме этого, нужно выделить отдельные линии для пассажирских перевозок, чтобы автобусы не стояли. Также нужно открыть все направления движения и в несколько раз расширить штат работников», – констатировал общественник.

Источник Донецкие новости.