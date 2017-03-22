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Архив - Донецкая область

Осужден мужчина, который во время оккупации Мариуполя грабил предприятия и похищал людей

22.03.2017 06:54
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Осужден мужчина, который во время оккупации Мариуполя грабил предприятия и похищал людей

Террорист-похититель, орудовавший в Мариуполе, проведет в тюрьме 10 лет.
Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Апелляционным судом Донецкой области вынесен окончательный приговор пособнику террористов "ДНР", который в составе организованной группы совершил ряд тяжелых и особо тяжелых преступлений на территории города Мариуполя в апреле - мае 2014 года. Установлено, что мужчина, 1988 г.р. в начале апреля 2014 года, находясь в Мариуполе, вступил в незаконное вооруженное формирование самопровозглашенной "ДНР" и был назначен бойцом группы охраны города и баррикад.
К примеру, 16 апреля, когда город находился под временным контролем боевиков, он в составе вооруженной банды еще с 17 людьми похитили с территории военной части № 3057 огнестрельное оружие и боевые припасы к ней. Также в период с мая по июнь 2014 года вместе с другими злоумышленниками мужчина совершил разбойные нападения на магазины: "АЛЛО-гарант", "Щирий кум" и ТЦ "Приморье", причинив предприятиям вред в размере 1,5 млн грн.
В этот же период обвиняемый и его сообщники завладели 5 автомобилями "Хюндай I30", нанеся ООО "Богдан-авто Мариуполь" ущерб в размере около 1 млн грн. Также в составе вооруженной банды мужчина занимался похищением людей с целью выкупа.
Досудебным следствием установлено и доказано участие обвиняемого в 3 эпизодах похищения мариупольцев. Злоумышленники похищали мирных жителей и издевались над ними в подвалах. Двое граждан, заплатив выкуп, были освобождены. Еще один похищенный после избиения умер в больнице.
В ходе досудебного расследования у обвиняемого, а также в его гараже, выявлены и изъяты оружие, боеприпасы, а также техника, похищенная из магазинов, автомобильные номерные знаки.
В понедельник, 20 марта, постановлением Апелляционного суда Донецкой области, благодаря принципиальной позиции прокуратуры области, оставлен в силе приговор Жовтневого районного суда. Злоумышленник проведет в тюрьме 10 лет.



Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, террорист
 
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