Осужден мужчина, который во время оккупации Мариуполя грабил предприятия и похищал людей

22.03.2017 06:54

Террорист-похититель, орудовавший в Мариуполе, проведет в тюрьме 10 лет.

Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Апелляционным судом Донецкой области вынесен окончательный приговор пособнику террористов "ДНР", который в составе организованной группы совершил ряд тяжелых и особо тяжелых преступлений на территории города Мариуполя в апреле - мае 2014 года. Установлено, что мужчина, 1988 г.р. в начале апреля 2014 года, находясь в Мариуполе, вступил в незаконное вооруженное формирование самопровозглашенной "ДНР" и был назначен бойцом группы охраны города и баррикад.

К примеру, 16 апреля, когда город находился под временным контролем боевиков, он в составе вооруженной банды еще с 17 людьми похитили с территории военной части № 3057 огнестрельное оружие и боевые припасы к ней. Также в период с мая по июнь 2014 года вместе с другими злоумышленниками мужчина совершил разбойные нападения на магазины: "АЛЛО-гарант", "Щирий кум" и ТЦ "Приморье", причинив предприятиям вред в размере 1,5 млн грн.

В этот же период обвиняемый и его сообщники завладели 5 автомобилями "Хюндай I30", нанеся ООО "Богдан-авто Мариуполь" ущерб в размере около 1 млн грн. Также в составе вооруженной банды мужчина занимался похищением людей с целью выкупа.

Досудебным следствием установлено и доказано участие обвиняемого в 3 эпизодах похищения мариупольцев. Злоумышленники похищали мирных жителей и издевались над ними в подвалах. Двое граждан, заплатив выкуп, были освобождены. Еще один похищенный после избиения умер в больнице.

В ходе досудебного расследования у обвиняемого, а также в его гараже, выявлены и изъяты оружие, боеприпасы, а также техника, похищенная из магазинов, автомобильные номерные знаки.

В понедельник, 20 марта, постановлением Апелляционного суда Донецкой области, благодаря принципиальной позиции прокуратуры области, оставлен в силе приговор Жовтневого районного суда. Злоумышленник проведет в тюрьме 10 лет.