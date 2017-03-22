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Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"
Сторонник боевиков из оккупированного Донецка Александр рассказал о том, как боевики безвозмездно используют труд рабочих.
Соответствующее заявление появилось на его странице в Facebook.
Редакция tribun.com.ua публикует полную переписку мужчины с другими пользователями без искажений. Орфография и стиль авторов сохранены.
- Завтра мой товарищ идет в суд по делу о не выплате зарплаты на заводе ЛКУ. Девять месяцев танки с фронта и пр рухлядь в чувство приводили совершенно безвозмездно... Ни копейки не оплатили работникам. А вы говорите народная страна... Причем, на оборонном предприятии... в условиях войны... Пахнет саботажем. И... расстрелом. Интересно, СМИ ДНР будут это судебное заседание широко освещать?) Ведь народ без пайки оставили.
- И отжатые гостиницы остались без оплаты. И после вояк как минимум нужна капиталка.
- А на официальном сайте А.В.Захарченко не пробовали написать жалобу о не выплате зарплаты спустя один-два месяца после невыплаты зарплаты?
- А толку? Кто в теме, тот знает, что Захарченко там ничего не сделает.
- ЛКУ это ГОРМАШ?
- Да. Бывший завод ЛКУ. На Боссе.
- Мой свекр работал на нем в 2014-2015, осталась до сих пор непогашенной задолженность, он после этого уже и в другом месте работал, уже скоро год как в Россию уехал на заработки. Так что этот завод давно имеет этот грешок. И это первый ДНР ский завод.
- Мой товарищ в то же время там работал. Если получится добиться правды и справедливости, то дам знать.
Теги: Донбасс, расстрел, ДНР, боевики, оборонная промышленность
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