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Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
Кабинет министров Украины обязал переселенцев проходить идентификацию в «Ощадбанке». Согласно Постановлению Кабмина №637, все пенсионеры-переселенцы должны проходить процедуру удостоверения личности каждые три месяца со дня открытия счёта. Данная мера призвана исключить наличие «мёртвых душ». Однако, как выяснилось, «Ощадбанк» оказался не готов к такому количеству клиентов: в отделениях в Донецкой и Луганской областях наблюдаются большие очереди.
Результат идентификации и неинформированности
В Мариуполе, как и в других городах Донбасса, пенсионеры, имеющие банковские карточки «Ощадбанка», получили СМС-сообщения с рекомендацией пройти физическую идентификацию до 3 апреля. В противном случае их карты угрожали заблокировать, а выплаты приостановить.
Пожилых переселенцев, не успевших получить электронное пенсионное удостоверение, оказалось много. Таким образом, возле отделений «Ощадбанка» выстроились огромные очереди. В них пенсионеры вынуждены стоять по несколько дней.
В столице Приазовья в основном «осаждается» центральное отделение «Ощадбанка». Именно сюда стремятся приехать большинство пожилых переселенцев, так как не знают о том, что пройти идентификацию можно в любом отделении заветного банка.
Как отмечают волонтёры Благотворительного фонда «Право на защиту», подобную ситуацию можно наблюдать во всех городах Донецкой и Луганской областей.
«В некоторых отделениях очереди растут с каждым днём. В центральном отделении «Ощадбанка» в Константиновке в очереди выстроилось более 200 человек. Люди самостоятельно составили список, а некоторым переселенцам пришлось отстоять в ней три дня. В центральном отделении «Ощадбанка» в Покровске в очередь записалось более 300 человек, при этом люди занимают её с ночи», - сообщают волонтёры БФ, отмечая, что проблема недостатка в регионах отделений «Ощадбанка» и его банкоматов поднималась не один раз. Вопрос актуален особенно для тех городов, где зарегистрировано большое количество переселенцев.
Фатальная идентификация
Утром 13 марта в Северодонецке в помещении «Ощадбанка» умер переселенец, который стоял в очереди с сотней других людей с целью прохождения идентификации. Об инциденте сообщили волонтёры БФ «Право на защиту».
По словам врачей «скорой помощи», предварительная причина смерти мужчины (1953 года рождения) - сердечный приступ.
«Но очереди для оформления электронного пенсионного удостоверения и идентификации переселенцев - не единственная проблема, - отмечают активисты Общественной организации «Донбасс SOS». - «Ощадбанк» отказывается обслуживать немобильных переселенцев на дому. В Мариуполе одна из таких переселенцев на днях умерла, так и не дождавшись идентификации, хотя «Ощадбанк» от неё буквально через дорогу».
Пожилая женщина была прикована к постели и не могла явиться в отделение банка. Родственники переселенки рассказали волонтёрам, что ранее, для того чтобы оформить пенсию, им приходилось приносить пожилую женщину в банк на руках. Однако со временем здоровье её настолько ухудшилось, что подобная поездка стала невозможной. Родные собрали все необходимые документы о состоянии здоровья женщины и попытались подать в «Ощадбанк» заявление с просьбой провести процедуру идентификации на дому, но получили отказ. В банке объяснили своё нежелание придти на дом к больной пенсионерке тем, что у них не хватает штатных сотрудников, и нет инструкции о том, как проводить подобную процедуру.
Пожилая переселенка так и не дождалась положительного решения проблемы и умерла.
Активисты «Донбасс-SOS» отмечают, что в Украине с проблемой прохождения идентификации столкнулись тысячи переселенцев-инвалидов. И причиной тому, по мнению правозащитников, является заведомо невыполнимое постановление, принятое Кабмином.
«Дело в том, что Постановление №637 обязывает сотрудников «Ощадбанка» доставлять соцвыплаты и проводить идентификацию переселенцев с инвалидностью I группы и тех, кто не способен к самообслуживанию. Однако, «Ощадбанк» отказывается выполнять эти требования, ссылаясь на распоряжение Нацбанка, которое запрещает выносить банковские карточки за пределы банковского учреждения», - поясняют волонтёры.
О правах замолвите слово
«Большинство действий государства по отношению к пенсионерам-переселенцам являются прямым нарушением прав человека, прав, определённых «Всеобщей декларацией прав человека», Конституцией Украины, в том числе, определённых статьями 21, 22, 24. Кроме того, положения нормативно-правовых актов, которые касаются физической идентификации, можно расценить как содержащие признаки дискриминации, определение которой предусмотрено в Законе Украины «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», - заявляют волонтёры «Донбасс SOS», добавляя, что такая ситуация создаёт условия, при которых группа лиц по их определённым признакам (по признакам внутреннего перемещения), которые были и являются действительными на сегодня, испытывает ограничения в признании, реализации или использовании принадлежащих им прав и свобод.
Срок продлится на месяц
Кабинет министров Украины продлил срок проведения физической идентификации «Ощадбанком» вынужденных переселенцев на один месяц - до мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 марта.
Анастасия МАКСИМОВА.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Ощадбанк, очередь, переселенцы
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