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Архив - Донецкая область

Работник прокуратуры Донецкой области попался на валютной взятке

22.03.2017 20:15
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Работник прокуратуры Донецкой области попался на валютной взятке

Начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы Донецкой области задержали при получении взятки.
Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
Как стало известно, прокурорского работника с украинской фамилией задержали вместе с приятелем-адвокатом сразу после получения 10 000 долларов США.
На протяжении декабря 2016 года – марта 2017 начальник вышеуказанного отдела при пособничестве своего знакомого адвоката требовал у другого адвоката неправомерную выгоду в сумме 800 тыс российских рублей за решение вопроса о снятии ареста и возвращении его клиенту 4 800 000 российских рублей и иного имущества, изъятых во время проведения досудебного расследования", – пояснили в Генпрокуратуре.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Корреспондент 0629 попытался связаться с задержанным, но его телефон не отвечал.



Теги: Донбасс, Донецкая область, валюта, взятка, прокуратура
 
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