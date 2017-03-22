Работник прокуратуры Донецкой области попался на валютной взятке

22.03.2017 20:15

Начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы Донецкой области задержали при получении взятки.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как стало известно, прокурорского работника с украинской фамилией задержали вместе с приятелем-адвокатом сразу после получения 10 000 долларов США.

На протяжении декабря 2016 года – марта 2017 начальник вышеуказанного отдела при пособничестве своего знакомого адвоката требовал у другого адвоката неправомерную выгоду в сумме 800 тыс российских рублей за решение вопроса о снятии ареста и возвращении его клиенту 4 800 000 российских рублей и иного имущества, изъятых во время проведения досудебного расследования", – пояснили в Генпрокуратуре.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Корреспондент 0629 попытался связаться с задержанным, но его телефон не отвечал.