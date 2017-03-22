Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов

22.03.2017 10:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов

На оккупированной территории Донецкой области повестки из “военкоматов” получили около 10 тысяч военнообязанных жителей “ДНР” и “ЛНР” в возрасте до 50 лет, пишет Диалог UA. Всем призывникам говорят, что пока их призовут исключительно на “cборы”. Минобороны РФ выдало распоряжение об увеличении чиcленности “1-го АК ДНР” и “2-го АК ЛНР” до 50 тысяч человек.

Сейчас в рядах террористов числятся только 38 тысяч человек. Набор “добровольцев” буду проводить на фоне резкого уменьшения потока российских наемников. Основную часть пополнения оккупанты собираются получить из среды местных жителей Донбасса, пишет на своей странице в Facebook военный эксперт и нардеп Дмитрий Тымчук. По его данным, сейчас в ОРДЛО начали мобилизационные мероприятия. Около 10 тысяч человек уже получили так называемые повестки из “военкоматов”. Пока местным жителям говорят, что их призывают на “сборы”. Тем временем в “МГБ ДНР” уже предупреждают верхушку “республики” о том, что мобилизационные мероприятия могут вызвать общественный резонанс. В начале февраля Александр Захарченко лично обещал, что принудительного привлечение к “военной службе” в ближайшее время не будет.



Теги: Донбасс, армия, ДНР, добровольцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх