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В Донецке возле детского сада взорвали гранату
22.03.2017 20:50
Жители оккупированного Донецка сообщают, что вчера, 21 марта, в Будденовском районе города, возле детского сада Радуга" взорвалась граната.
Об они написали в соцсетях, передает tribun.com.ua
Инцидент произошел в 10:00. От взрыва сработали сигнализации рядом стоящих автомобилей и люди разбежались в панике.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, граната, детский сад
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