В Донецке возле детского сада взорвали гранату

22.03.2017 20:50

Жители оккупированного Донецка сообщают, что вчера, 21 марта, в Будденовском районе города, возле детского сада Радуга" взорвалась граната.

Об они написали в соцсетях, передает tribun.com.ua

Инцидент произошел в 10:00. От взрыва сработали сигнализации рядом стоящих автомобилей и люди разбежались в панике.