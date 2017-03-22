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Архив - Донецкая область

В Донецке возле детского сада взорвали гранату

22.03.2017 20:50
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В Донецке возле детского сада взорвали гранату

Жители оккупированного Донецка сообщают, что вчера, 21 марта, в Будденовском районе города, возле детского сада Радуга" взорвалась граната.
Об они написали в соцсетях, передает tribun.com.ua
Инцидент произошел в 10:00. От взрыва сработали сигнализации рядом стоящих автомобилей и люди разбежались в панике.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, граната, детский сад
 
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