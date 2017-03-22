Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке отстреливают людей и прикапывают в ближайшей посадке

22.03.2017 09:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке отстреливают людей и прикапывают в ближайшей посадке

В оккупированной Горловке найдены застреленными пропавшие осенью Никита Шевченко и Евгений Ратников.
Об этом в Facebook со ссылкой на местные группы в соцсетях сообщил журналист Денис Казанский.
По его словам, объявления об исчезновении парня расклеивали в общественном транспорте, размещали в социальных сетях.
"И вот нашли. Вместе с другом, застреленным и прикопанным в посадке. И нигде ведь в Донецке не пишут про такие случаи. Подобную информацию стараются скрывать, и только по соцсетям удается собирать какие-то обрывочные сведения. Представляю, какой ад там творится на самом деле..." - написал блогер.

Источник from-ua



Теги: Донбасс, Горловка, люди, стрельба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх