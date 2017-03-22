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В Горловке отстреливают людей и прикапывают в ближайшей посадке
22.03.2017 09:04
В оккупированной Горловке найдены застреленными пропавшие осенью Никита Шевченко и Евгений Ратников.
Об этом в Facebook со ссылкой на местные группы в соцсетях сообщил журналист Денис Казанский.
По его словам, объявления об исчезновении парня расклеивали в общественном транспорте, размещали в социальных сетях.
"И вот нашли. Вместе с другом, застреленным и прикопанным в посадке. И нигде ведь в Донецке не пишут про такие случаи. Подобную информацию стараются скрывать, и только по соцсетям удается собирать какие-то обрывочные сведения. Представляю, какой ад там творится на самом деле..." - написал блогер.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, Горловка, люди, стрельба
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