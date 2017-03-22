В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП

22.03.2017 16:34

В Мариуполе для второго ЦНАП переоборудуют кинотеатр «Союз» на Левобережье. Реконструкция нового социального офиса обойдется городу в 55,7 млн грн.

Об этом сообщает VisitDonbass, передает MRPL.CITY.

В настоящее время кинотеатр «Союз» находится в полуразрушенном состоянии, и в августе 2016 года часть помещения практически сгорела.

«Здание кинотеатра сохранят, хотя еще полгода назад хотели сносить. После реконструкции коммунального предприятия «Кинотеатр «Союз» здесь появится «Социальный офис «Мультицентр». Уже к осени 2017 года «Союз» преобразится до неузнаваемости, как и расположенный по соседству парк «Веселка», - сказано в сообщении.

Согласно проекту в новый ЦНАП войдут управления пенсионного фонда и социальной защиты населения, отдел РАГСа, районный отдел предоставления админуслуг и другие социальные службы.