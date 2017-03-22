Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП

22.03.2017 16:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП

В Мариуполе для второго ЦНАП переоборудуют кинотеатр «Союз» на Левобережье. Реконструкция нового социального офиса обойдется городу в 55,7 млн грн.
Об этом сообщает VisitDonbass, передает MRPL.CITY.
В настоящее время кинотеатр «Союз» находится в полуразрушенном состоянии, и в августе 2016 года часть помещения практически сгорела.
«Здание кинотеатра сохранят, хотя еще полгода назад хотели сносить. После реконструкции коммунального предприятия «Кинотеатр «Союз» здесь появится «Социальный офис «Мультицентр». Уже к осени 2017 года «Союз» преобразится до неузнаваемости, как и расположенный по соседству парк «Веселка», - сказано в сообщении.
Согласно проекту в новый ЦНАП войдут управления пенсионного фонда и социальной защиты населения, отдел РАГСа, районный отдел предоставления админуслуг и другие социальные службы.



Теги: Донбасс, Мариуполь, кинотеатр, центр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх