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В окрестностях Мариуполя идет бой
22.03.2017 13:01
Этим утром жители практически всех районов Мариуполя слышали звуки канонады. Местами дрожали окна и стены домов. По информации местного издания, которое ссылается на пресс-секретаря сектора "М" Сергея Жмурко, под огнем боевиков оказались позиции сил АТО в районе Павлополя и Водяного.
Отмечается, что во время вооруженной провокации оккупанты используют минометы разных калибров.
Подчеркивается, что на данный момент угрозы для Мариуполя нет.
Обстрелы периодически прекращаются. Ситуация остается напряженной, но украинские защитники ее контролируют.
Жители Мариуполя в соцсетях сообщают, что в городе слышны звуки боя, пишет "Реал":
"Мариуполь. 9:07. На Левом берегу очень мощно. Дом вибрирует. Похоже на исходящие".
Источник tribun.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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