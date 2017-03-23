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В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие
За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 84 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате один военный ВСУ погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает УП.
На Мариупольском направлении больше всего обстрелов зафиксировано в Широкино – боевики били из минометов 120 мм и 82мм калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Из артиллерийских систем калибра 122 мм и РСЗО "Град-П" сепаратисты вели огонь по опорным пунктам украинских морпехов вблизи Водяного. По Павлополю, Лебединскому, Гнутово и Чермалыку боевики открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Марьинке бил снайпер.
На Донецком направлении наиболее горячей точкой была Авдеевка, где боевики стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и противотанковых ракетных комплексов. Под Зайцевым по позициям украинских сил террористы применили ствольную артиллерию калибра 152мм. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по опорным пунктам ВСУ под Луганским, Троицким и Верхнеторецким.
На Луганском направлении Новозвановку террористы обстреливали из 120 мм минометов, гранатометов и пулеметов. По украинским позициям в районе Крымского боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, а под Станицей Луганской - из гранатометов и стрелкового оружия.
"Учитывая ситуацию, украинские военные открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, град, АТО, минометы
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