Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие

23.03.2017 09:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 84 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате один военный ВСУ погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает УП.

На Мариупольском направлении больше всего обстрелов зафиксировано в Широкино – боевики били из минометов 120 мм и 82мм калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм и РСЗО "Град-П" сепаратисты вели огонь по опорным пунктам украинских морпехов вблизи Водяного. По Павлополю, Лебединскому, Гнутово и Чермалыку боевики открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Марьинке бил снайпер.

На Донецком направлении наиболее горячей точкой была Авдеевка, где боевики стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и противотанковых ракетных комплексов. Под Зайцевым по позициям украинских сил террористы применили ствольную артиллерию калибра 152мм. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по опорным пунктам ВСУ под Луганским, Троицким и Верхнеторецким.

На Луганском направлении Новозвановку террористы обстреливали из 120 мм минометов, гранатометов и пулеметов. По украинским позициям в районе Крымского боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, а под Станицей Луганской - из гранатометов и стрелкового оружия.

"Учитывая ситуацию, украинские военные открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, град, АТО, минометы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх