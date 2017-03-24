Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов

24.03.2017 13:10

В Мариуполе Донецкой области в пятницу, 24 марта, произошла серия взрывов: в домах дрожали окна и тряслись люстры. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители, передает «Facenews».

По словам горожан, в Мариуполе произошло несколько мощных взрывов, которые были слышны во всех районах города.

Некоторые жители Мариуполя утверждают, что взрывы гремят в стороне Володарского. Также отмечается, что после взрывов люди услышали сирены карет «скорой помощи».

Напомним, 24 марта в штабе АТО заявили об усложнении ситуации на Донбассе. На мариупольском направлении самой горячей точкой остается Широкино.

Источник: http://from-ua.com