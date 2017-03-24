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Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»
24.03.2017 10:15
На неподконтрольной территории Донбасса существует целая сеть так называемых военно-патриотических лагерей, где детей обучают военному делу.
Как сообщает общественная организация «Восточноукраинский центр общественных инициатив», в ходе исследования правозащитники зафиксировали на неконтролируемой территории около 100 случаев непосредственного привлечения и вовлечения детей в вооруженный конфликт.
В большинстве случаев дети находились в среде незаконных вооруженных формирований. Часть из них, согласно международному законодательству, может квалифицироваться как военное преступление, отмечают правозащитники.
Ранее группа ИС сообщала, что российские оккупанты готовят принудительный призов в ряды террористов «днр».
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, война, дети, вербовка, ДНР, ЛНР
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