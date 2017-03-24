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Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира
Третий год Красногоровка остается на грани войны и мира. Оккупированный Донецк совсем рядом. Ситуация на этом участке линии разграничения остается сложной. Активность обстрелов со стороны боевиков на этом направлении не уменьшается, как будто с той стороны вообще не слышали о Минских договоренностях...
Количество спокойных ночей за последние несколько месяцев наши военные могут посчитать на пальцах одной руки. Украинские военные придерживаются Минских договоренностей, поэтому боевики ведут себя нагло: днем, не скрываясь, укрепляют свои позиции, а с наступлением сумерек начинаются обстрелы с той стороны.
- Последние несколько дней противник активизируется примерно с пяти до восьми часов утра и со второй половины дня до глубокой ночи, - рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным «Егерь». - «Концерт» начинается уже почти традиционно: сначала по нам применяют стрелковое оружие, потом присоединяются крупнокалиберные пулеметы. А после бьют из БМП и минометов. Часто и с тяжелой артиллерии стреляют по нам. Обычно огонь ведут из районов Старомихайловка, шахты «Трудовская», а сегодня ночью их артиллерия крупного калибра била из Донецка.
За спинами украинских военных - Красногоровка. Перелеты российских мин и снарядов здесь приносят немало вреда, городу достается почти каждый день. Как по мне, ситуация в Красногоровке и соседней Марьинке не менее сложная, чем в Авдеевке: окрестности городов обстреливают постоянно.
Большинство жителей бросили свои дома, а те, что остались, как ни печально это звучит, за три года привыкли к фронтовому бытию. Воду и электроэнергию здесь подают с перебоями, а газа нет с 2014 года, когда во время обстрела повредило газовую трубу. И если бытовые проблемы еще как-то решаются с помощью в том числе и международных организаций, то в информационном пространстве Красногоровка до сих пор находится под влиянием российского телевидения.
- Каждый день Захарченко нам рассказывает, как украинские военные нас обстреливают. Но только что это за оружие такое, которое стреляет с украинской стороны, а прилетает из «ДНР»? – сокрушаясь, рассказывают местные жители.
Во многих тамошних жилых домах вместо окон вставлены древесностружечные плиты. Множество зданий со следами попадания снарядов, из-за дыр в стенах видна разбитая мебель.
Нашим военным жаль местных. Даже несмотря на то, что иногда здесь встречаются те, которые не слишком дружелюбно относятся к украинским воинам. Однако с каждым обстрелом боевиков таких становится все меньше, «помогает» оккупантам даже навязчивое российское телевидение.
42-летний «Шипа» - по профессии столяр. На войну ушел в 2014-м добровольно. Дома - жена, дочь.
- Когда шел на войну, она во второй класс пошла, а вскоре уже четвертый закончит, - задумчиво говорит человек, за плечами которого бои под Иловайском, Станицей Луганской, Счастьем. - Домой хочу, три года войны утомили. Согласно недавно принятому закону могу уволиться, поэтому сейчас в раздумьях.
В раздумьях, продлить ли контракт или уволиться, и многие другие военнослужащие бригады. Некоторые планируют уволиться, а через несколько месяцев намерены вновь подписать контракт.
- Был бы предусмотрен для тех, кто с самого начала на войне, отпуск на несколько месяцев, не пришлось бы разрывать контракт, - рассказывает один из таких бойцов. - Тех тридцати суток, которые предоставляют сейчас, не хватит, чтобы полноценно отдохнуть, сделать все дела дома, помочь родителям.
Как по мне, определенная правда в этом есть.
Бойцы ставят на небольшой огонь закопченный чайник. За кофе атмосфера становится теплой и непринужденной, на лицах ребят появляются улыбки. Впереди еще несколько часов покоя, пока вражеский пулеметчик не оповестит о начале очередного «концерта». А в Красногоровке жители опять молятся, чтобы «русский мир» не разрушил еще больше их город.
Роман Туровец, «Народная армія»
Теги: Донбасс, война, ДНР, АТО
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