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«ДНР»: Реалии «национализированного» Харцызска
Мусорные свалки, ржавеющие товарные вагоны и трубы, а также постоянные объявления о пропаже людей – таковы реалии нынешнего Харцызска. Как изменился город после начала блокады торговли с неподконтрольными территориями, насколько повлияла «национализация» на заводы Харцызска, и чем сейчас живут горожане – в рассказе донецкого блогера Станислава Васина на «Радио Свобода».
Первое, что бросается в глаза в современном Харцызске, – это объявления на окне городского автовокзала. Здесь то и дело размещают информацию о пропаже людей, угонах авто и других происшествиях, в расследовании которых бессильно помочь местное «МВД». Интересно, что объявления «помогите найти» меняются регулярно, но разыскиваемые люди пропали еще осенью-зимой 2016 года. По «официальным данным», увеличилось и количество самоподрывов среди горожан: за прошедшие две недели в Харцызске от разрывов гранат погибло четверо.
Недавней проблемой для Харцызска стал и вывоз мусора. После введения со стороны «ДНР» «внешнего управления» компания, которая занималась утилизацией отходов, прекратила свою работу. Из-за чего Харцызск буквально погряз в бытовых отходах, которые обещали вывозить силами макеевского предприятия. Однако происходит это нерегулярно, поэтому во дворах многоэтажек – переполненные мусорные баки. Часть мусора уже лежит на асфальте.
Но главные изменения произошли в тяжелой промышленности. Из градообразующего предприятия – Харцызского трубного завода – на ж/д станцию вывезли остатки трубной продукции, а персонал по-прежнему не знает, заработают ли снова цеха. Большая часть железнодорожных путей заставлена ржавыми пустыми вагонами: Харцызск использовался как промежуточный пункт транспортировки угля из многих неподконтрольных городов. Но после транспортной блокады со стороны Украины и «национализации» со стороны «ДНР» ряд шахт прекратили работу, и поставки угля также были прекращены. Некоторые из местных считают, что в ближайшем будущем более сотни товарных вагонов могут быть просто сданы на металл или вывезены в Россию.
Несмотря на громкие заявления «главы ДНР» Александра Захарченко о запуске харцызского канатного завода «Силур» – на предприятии нет никакой активности: у входа нет ни людей, ни авто, а сама территория создает впечатление законсервированной. Примерно это же впечатление складывается и о самом городе: закат тяжелой промышленности заставляет уезжать отсюда даже тех из местных, кто продолжал работать здесь все годы войны. Единственными сферами дохода остаются торговля и участие в незаконных вооруженных формированиях.
Примечательно, что на всем этом фоне в Харцызске – как в Макеевке и Донецке – невозможно купить стартовые пакеты «Феникса» (мобильный оператор «ДНР» ): на местной почте отвечают, что остались лишь так называемые «бронзовые» пакеты по 250 руб. (114 грн) с «красивыми» номерами. Но и их нужно заказывать заранее – хотя бы за один-два дня.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, мусор, МВД, ДНР, национализация, Захарченко
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