Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости

25.03.2017 19:45

С начала текущих суток ситуация в зоне проведения АТО показывает тенденцию к обострению, боевики агрессивно атакуют, в отдельных случаях, чтобы "придушить" огневую активность врага, ВСУ пришлось пойти на ответный огонь. К счастью с 00:00 и по нынешний час в рядах ВСУ обошлось без потерь, бойцы АТО держат оборону и не позволяют оккупантам захватывать новые позиции, передает "Диалог. UA".

Всего за текущие сутки совершено 39 обстрелов, они происходили с применением сепаратистами запрещенного Минском оружия.

Самая горячая точка противостояния сегодня – мариупольское направление, террористы обстреливают Марьинку, Павлополь, Водяное, Широкино, Новотроицкое.

На донецком направлении пророссийские захватчики с боем пытались подойти к пунктам ВСУ около Авдеевки, Новгородского, Зайцево, Троицкого, Луганского и др.