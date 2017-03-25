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Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
С начала текущих суток ситуация в зоне проведения АТО показывает тенденцию к обострению, боевики агрессивно атакуют, в отдельных случаях, чтобы "придушить" огневую активность врага, ВСУ пришлось пойти на ответный огонь. К счастью с 00:00 и по нынешний час в рядах ВСУ обошлось без потерь, бойцы АТО держат оборону и не позволяют оккупантам захватывать новые позиции, передает "Диалог. UA".
Всего за текущие сутки совершено 39 обстрелов, они происходили с применением сепаратистами запрещенного Минском оружия.
Самая горячая точка противостояния сегодня – мариупольское направление, террористы обстреливают Марьинку, Павлополь, Водяное, Широкино, Новотроицкое.
На донецком направлении пророссийские захватчики с боем пытались подойти к пунктам ВСУ около Авдеевки, Новгородского, Зайцево, Троицкого, Луганского и др.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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