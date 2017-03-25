Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов

25.03.2017 10:35

Силы АТО в Донбассе за минувшие сутки понесли потери. Двое наших защитников героически погибли в боях с оккупантами, отвоевывая украинскую землю у врага, еще двое бойцов были ранены. В сообщении штаба АТО в Facebook cказано, что террористы плюют на минские договоренности, используя на всей линии фронта в своих атаках на силы АТО запрещенное вооружение, передает "Диалог. UA".

За минувшие сутки оккупанты 78 раз обстреляли позиции бойцов Украины, усиленно атакуя донецкое и мариупольское направления. Менее интенсивно террористы совершают провокации на луганском направлении, за прошедшие сутки под огонь боевиков попала Новозванвока, ее оккупанты атаковали минометами, пулеметами и гранатометами.

На донецком направлении сепаратистами были обстреляны Зайцево, Майорское, Авдеевка, Верхнеторецкое, Троицкое, Новоселовка-2, шахта Бутовка, Пески, Невельское, Луганское.

Боевики "ДНР" на мариупольском направлении против ВСУ применили минометы, гранатометы и пулеметы.

Огонь пророссийские наемники открыли по силам АТО у Широкино, Водяного, Гнутово, Талаковки.