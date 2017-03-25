- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину
"Азовсталь" не сотрудничает с боевиками, контролирующими ОРДЛО. Директор предприятия Энвер Цкитишвили опроверг обвинения в адрес предприятия, появившиеся в прессе, сообщает "Диалог UA".
"Да, мы стараемся компенсировать потери ЕМЗ увеличением производства на других активах. Но небольшой рост количества плавок на меткомбинатах в Мариуполе не связан никак с блокадой, это реализация задачи по увеличению производства в 2017 году, от чего экономика Украины только выиграет" – рассказал он.
Цкитишвили назвал бредом обвинения в адрес предприятия, касающиеся сотрудничества с сепаратистами Донбасса. "Совсем, извините, бред - про поставки угля из неконтролируемых территорий через мариупольский порт. Человек, обвиняющий нас в этом – явно далек от металлургии.
Он заявил, что мы разгружаем и перерабатываем… антрацит. Но антрацит – это энергетический уголь, в металлургии он не используется" – подчеркнул директор металлургического комбината. По словам Цкитишвили, последний раз уголь через мариупольский морской порт предприятие получало в ноябре 2016 года.
Пришел этот уголь из США на судах Behcet C и Vladmir M. "История про баржи с "отжатым" углем в мариупольском порту – из разряда фантастики. Только не научной, а провокационной. Хочу закончить простым призывом: хватит лгать!" – добавил директор.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, порт, уголь, блокада, сепаратисты, Азовсталь, боевики
- Встречают юбилей на мёртвом якоре
- Смертельная промышленность Донбасса: две трагедии за один день
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)
- Мариупольская «Самооборона» прибыла на блокаду (ВИДЕО)
- Жителям Мариуполя упростят пересечение границы с Россией
- "Азовсталь" может лишиться льгот Кабмина
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Свершилось! "Укрзализныця" избавится от старых одеял и перьевых подушек 07:25
- Астрологический прогноз с 25 по 31 марта07:05
- Американец устроил масштабный пожар из-за книг — видео22:39
- Кровавая расправа над животными: на Харьковщине хотят уничтожить всех кабанов22:17
- США вводят новые правила получения виз: проверят всю подноготную22:03
- Российский журналист рассказал, как Путин просчитался с Трампом21:46
- Рада исправила свою ошибку и обрадовала получателей дивидендов21:30
- Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших21:09
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе