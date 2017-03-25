Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину

25.03.2017 08:15

"Азовсталь" не сотрудничает с боевиками, контролирующими ОРДЛО. Директор предприятия Энвер Цкитишвили опроверг обвинения в адрес предприятия, появившиеся в прессе, сообщает "Диалог UA".

"Да, мы стараемся компенсировать потери ЕМЗ увеличением производства на других активах. Но небольшой рост количества плавок на меткомбинатах в Мариуполе не связан никак с блокадой, это реализация задачи по увеличению производства в 2017 году, от чего экономика Украины только выиграет" – рассказал он.

Цкитишвили назвал бредом обвинения в адрес предприятия, касающиеся сотрудничества с сепаратистами Донбасса. "Совсем, извините, бред - про поставки угля из неконтролируемых территорий через мариупольский порт. Человек, обвиняющий нас в этом – явно далек от металлургии.

Он заявил, что мы разгружаем и перерабатываем… антрацит. Но антрацит – это энергетический уголь, в металлургии он не используется" – подчеркнул директор металлургического комбината. По словам Цкитишвили, последний раз уголь через мариупольский морской порт предприятие получало в ноябре 2016 года.

Пришел этот уголь из США на судах Behcet C и Vladmir M. "История про баржи с "отжатым" углем в мариупольском порту – из разряда фантастики. Только не научной, а провокационной. Хочу закончить простым призывом: хватит лгать!" – добавил директор.