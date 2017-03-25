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Архив - Донецкая область

«Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов

25.03.2017 10:55
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«Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей ПАО «Укрзализныця» лишилась 226 тепловозов и 68 электровозов. Об этом сообщает «Интерфакс – Украина».

Также на неподконтрольной территории остались:

49 дизель-секций;
94 электросекции;
29,375 тыс. грузовых вагонов;
520 пассажирских вагонов.

Согласно информации, предоставленной региональным филиалом «Донецкая железная дорога», потери перевозчика, связанные с временным блокированием движения поездов, по состоянию на 13 марта составляли примерно 164 млн грн.

Источник dnews.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, Укрзализниця, блокада, ДНР, ЛНР
 
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