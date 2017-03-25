Главная / Новости / Донецкая область / «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов
Последние новости раздела
- «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов10:55
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
«Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов
25.03.2017 10:55
На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей ПАО «Укрзализныця» лишилась 226 тепловозов и 68 электровозов. Об этом сообщает «Интерфакс – Украина».
Также на неподконтрольной территории остались:
49 дизель-секций;
94 электросекции;
29,375 тыс. грузовых вагонов;
520 пассажирских вагонов.
Согласно информации, предоставленной региональным филиалом «Донецкая железная дорога», потери перевозчика, связанные с временным блокированием движения поездов, по состоянию на 13 марта составляли примерно 164 млн грн.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Укрзализниця, блокада, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- Через блокаду Донбасса в Украине хотят разыграть абхазский сценарий – Гройсман
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця
- На Западе считают, что Украина страна, которой грозит волна анархии - Порошенко
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Советник Авакова выступает за экономическую блокаду оккупированного Донбасса
- В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы11:15
- «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов10:55
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- В Балаклее продолжают взрываться боеприпасы11:15
- «Укрзализныця» потеряла на неподконтрольном Донбассе около 300 ед. тягового состава и около 30 тыс. грузовых вагонов10:55
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов10:35
- В России горит Казанский пороховой завод. ВИДЕО10:15
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО09:54
- Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в "электоральный процесс" во Франции09:40
- Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области 09:21
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО 08:55
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе