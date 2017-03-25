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Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО
25.03.2017 08:55
В ночь с 25 на 26 марта, в 3 часа ночи вся Украина переведет стрелки на час вперед, согласно Постановлению Кабмина "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Соответственно, расписание движение поездов "Укрзализныци" также перейдет на летнее время с этого момента.
Использование системы летнего и обычного времени является единым и постоянным в странах Европейского Союза.
Отметим также, что с переходом на летний режим время в Украине будет совпадать со временем на оккупированной части Донбасса, где, как и в России, не переводят стрелки часов.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Донбасс, время, Кабмин, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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