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Архив - Донецкая область

Боевики целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру - Аброськин

26.03.2017 16:46
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Боевики целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру - Аброськин

Глава Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин заявил сегодня, что боевики «ДНР» целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают частные домовладения и инфраструктуру.

 «Вчера вечером, в Зайцево, в результате минометного обстрела смертельные ранения получили мужчина, 1959 года рождения, и женщина, 1964 года рождения. Сегодня террористы обстреляли из «Градов» жилой сектор Авдеевки. Поврежден 21 дом: ул. Белинского, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26; ул. Добролюбова, 10,12; Островского, 51; Колосова, 136, 138, 140, 142, 144, 161, 163, 165, 167. Информация о пострадавших уточняется», — пишет генерал  в Facebook.


Фото: https://www.facebook.com

Теги: Донбасс, война, убийство, население, Цельс, боевики, обстрелы
 
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