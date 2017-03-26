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Боевики целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру - Аброськин
26.03.2017 16:46
Глава Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин заявил сегодня, что боевики «ДНР» целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают частные домовладения и инфраструктуру.
«Вчера вечером, в Зайцево, в результате минометного обстрела смертельные ранения получили мужчина, 1959 года рождения, и женщина, 1964 года рождения. Сегодня террористы обстреляли из «Градов» жилой сектор Авдеевки. Поврежден 21 дом: ул. Белинского, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26; ул. Добролюбова, 10,12; Островского, 51; Колосова, 136, 138, 140, 142, 144, 161, 163, 165, 167. Информация о пострадавших уточняется», — пишет генерал в Facebook.
Фото: https://www.facebook.com
Теги: Донбасс, война, убийство, население, Цельс, боевики, обстрелы
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