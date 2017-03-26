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Хоронят, как собак: "ополченцы" и "ихтамнеты" возмущены отношением со стороны российских хозяев
26.03.2017 07:31
Боевики 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК возмущены бездушным отношением российского командования к телам погибших.
Об этом сообщает ГУР МОУ.
«Личный состав 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК возмущен отношением российского оккупационного командования к погибшим "собратьев". Обычно, убитые военнослужащие полка доставляются в ближайшие морги, в которых судебно-медицинская экспертиза тел не проводится, свидетельства о смерти своевременно не оформляются, процесс захоронения происходит без уведомления родных и близких и без соблюдения общепринятых правил траурного ритуала», - говорится в сообщении.
Фото: censoru.net/
Теги: Россия, Донбасс, война, гибель, захоронение, командировка, боевики
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