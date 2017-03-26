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Из-за ночных обстрелов в Донецке появились новые разрушения, есть прямое попадание снаряда в дом
На западной окраине оккупированного Донецка один из домов был уничтожен, еще в двух — повреждено остекление, сообщают сепаратистские СМИ.
"Вчера в 19:00 дом № 56 по улице Красная звезда сгорел в результате попадания снаряда. Пожарные не могли подъехать из-за обстрелов. Еще в двух домах по улицам Карнавальная и Лукьяненко повреждено остекление", — сообщил т.н. "глава администрации Петровского района Донецка" Максим Жуковский.
По данным "властей", жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Оккупанты традиционно обвиняют во всём ВСУ. Между тем, штаб АТО неоднократно подчеркивал, что украинские военные не ведут огонь по мирным населенным пунктам.
По данным патриотов, которые живут на временно оккупированной территории и пишут в соцсетях под псевдонимами, окраины прифронтовых оккупированных городов Донетчины (Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая) превращены боевиками в опорные пункты. Людей оттуда выселили, а кто не захотел выехать, стал живым щитом для захватчиков, ведущих огонь из жилых массивов, пишет "Информатор".
Также имеется множество свидетельств т.н. "самообстрелов" — когда оккупанты, проведя обстрелы от жилых домов, отъезжают оттуда и стреляют по тому самому месту, откуда только что вели огонь. А потом выдают это за удар со стороны ВСУ.
Фото: photo.vesti-ukr.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, попа, снаряды, обстрелы
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- Кремль перебросил к украинской границе модернизированные танки (ФОТО)12:06
- Из-за ночных обстрелов в Донецке появились новые разрушения, есть прямое попадание снаряда в дом11:46
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