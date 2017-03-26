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Архив - Донецкая область

Из-за обстрелов боевиками Зайцево погибли мужчина и женщина

26.03.2017 11:15
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Из-за обстрелов боевиками Зайцево погибли мужчина и женщина

Тела мужчины и женщины в поселке Зайцево (Бахмутский район Донецкой области) обнаружил военный медик после минометного обстрела со стороны террористов.

 Информация об этом поступила вчера в шесть вечера в Бахмутский отдел полиции. Тела были найдены по ул. Рыбалко, во дворе частного дома. Убитыми оказались мирные жители — мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения.

Предварительно установлено, что они находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта.
Предварительная правовая квалификация — ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: 24tv.ua/

Теги: Донбасс, война, женщина, мужчина, гибель, обстрел, Зайцево
 
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