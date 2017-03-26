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Из-за обстрелов боевиками Зайцево погибли мужчина и женщина
26.03.2017 11:15
Тела мужчины и женщины в поселке Зайцево (Бахмутский район Донецкой области) обнаружил военный медик после минометного обстрела со стороны террористов.
Информация об этом поступила вчера в шесть вечера в Бахмутский отдел полиции. Тела были найдены по ул. Рыбалко, во дворе частного дома. Убитыми оказались мирные жители — мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения.
Предварительно установлено, что они находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта.
Предварительная правовая квалификация — ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Фото: 24tv.ua/
Теги: Донбасс, война, женщина, мужчина, гибель, обстрел, Зайцево
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