Из-за обстрелов боевиками Зайцево погибли мужчина и женщина

26.03.2017 11:15

Тела мужчины и женщины в поселке Зайцево (Бахмутский район Донецкой области) обнаружил военный медик после минометного обстрела со стороны террористов.

Информация об этом поступила вчера в шесть вечера в Бахмутский отдел полиции. Тела были найдены по ул. Рыбалко, во дворе частного дома. Убитыми оказались мирные жители — мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения.

Предварительно установлено, что они находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта.

Предварительная правовая квалификация — ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.