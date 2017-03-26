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Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)
26.03.2017 09:56
Лидер легендарной украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что главным союзником идеи так называемого "русского мира" в Украине является низкий интеллектуальный уровень.
Об этом, как пишет "Апостроф", он сказал в интервью изданию "Країна", опубликованном на YouTube.
"Каждый человек должен иметь твердую, четкую позицию и быть солидарным с украинским миром... "Русский мир" имеет очень серьезного союзника здесь в Украине – это низкий IQ. Грубо говоря, если люди не осознают что происходит, они становятся их союзниками", - сказал Скрипка.
Фото: ivona.bigmir.net
Теги: Россия, Донбасс, война, оккупация
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