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Кремль перебросил к украинской границе модернизированные танки (ФОТО)

26.03.2017 12:06
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Кремль перебросил к украинской границе модернизированные танки (ФОТО)

Журналист, редактор в "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Россия перебросила на границу с Украиной части, вооруженные новой модификацией танков Т-72Б3 образца 2015-го года, с усиленной защитой по опыту войны в Украине. 

Об этом Бутусов  пишет на своей странице в Facebook.

"Переброски новых российских воинских частей в конце марта 2017-го на границу с Украиной были широко освещены в репортажах, и это позволило выявить, что эти части оснащаются самой современной российской боевой техникой.
Основу танкового парка РФ составляют модернизированные советские Т-72. С точки зрения "стоимость-эффективность", для локальных войн на границах РФ такая модернизация вполне оправданна. Разрекламированными танками Т-90 в РФ перевооружили всего несколько батальонов. И даже новые Т-14 "Армата" планируется поставлять в войска ограниченной серией, недостаточной для замены всех Т-72. Дорого.
Для Украины также наиболее перспективным является путь модернизации наличных танков Т-64, Т-72, Т-80. Поэтому любопытно, что уже внедрил противник на основании опыта войны в Украине?
После вторжения в 2014-15 годах российское командование внесло изменения в Гособоронзаказ. Это связано с те, что Т-72Б3 показали высокую уязвимость от ручных противотанковых средств. Как известно, 29 августа 2014 года при прорыве из Иловайска было уничтожено несколько Т-72Б3, причем два таких танка подбил из гранатомета РПГ-7 образца 1961 года гранатометчик батальона НГУ "Донбасс" Евгений Тельнов. Один Т-72Б3 был захвачен воинами 51-й бригады и 91-го полка обеспечения 26 августа и он был применен в боевых действиях в составе украинских войск.
И вот в 2016-2017-м российский "Уралвагонзавод" выпустил 154 Т-72Б3 модернизированных по "украинскому варианту".
Комплект модернизации включает три основных блока:
1. Повышение мощности двигателя и улучшение управляемости танка. Это включает: дизельный двигатель, для повышения подвижности — мощностью 1130 л.с., новая система управления мехвода.
2. Улучшение системы управления огнем и связи. Это включает:
электронная система управления огнем, включая белорусский ночной и дневной прицел "Сосна-У", новая цифровая радиостанция Р-168-25У-2 с дальностью связи до 30 км.
3. Улучшение защищенности танка, в том числе от мин и противотанковых средств пехоты. Т-72 Б3 15-го года получил:
а) бортовые экраны корпуса.
б) дополнительные модули динамической защиты типа "Реликт" (причем в состав штатного ЗИПа танка также закуплены модули динамической защиты для замены в полевых условиях)
в) решетчатые экраны для защиты двигателя
г) решетчатые экраны башни, повышающие ее стойкость к кумулятивным боеприпасам, которые выполняются съемными, и устанавливаются вместо ящиков ЗИП башни в зависимости от поставленной задачи.
д) усиление противоминной стойкости днища.
Данная модернизация оптимизирует Т-72Б3 именно к тем задачам, которые выполняются в ходе войны на Донбассе. Бороться с натовскими "Абрамсами" и "Леопардами" такая машина на равных не сможет. Пушка и боеприпасы остались все теми же, и ее возможности по поражению современных натовских танков крайне ограничены. В танке нет боевой информационной системы, что является стандартом для современных танков НАТО. Но Т-72Б3 это танк не для войны с НАТО, это танк для войны с Украиной.
От базовой модификации Т-72Б3 серьезное отличие только в защищенности танка. По итогу, этот российский танк не стал неуязвимым, цель модернизации — повысить живучесть на поле боя и снизить эффективность основных поражающих факторов.
Вынужден признать, что направления модернизации Т-72Б3 выглядят обоснованно и сбалансированно, и заслуживают внимания и изучения. Прежде всего достойно внимания как быстро противник вносит изменения в танкостроительную программу, и что модернизированные образцы уже поставлены на вооружение и направлены сразу на границу с Украиной".


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, танки
 
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