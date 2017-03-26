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На фронте 46 обстрелов: боевики вели огонь из запрещенного вооружения, прифронтовую Авдеевку накрыли "Градами"

26.03.2017 19:00
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На фронте 46 обстрелов: боевики вели огонь из запрещенного вооружения, прифронтовую Авдеевку накрыли "Градами"

Сегодня, 26 марта, к шести вечера оккупанты Донбасса совершили 46 обстрелов, ранив четверых украинских воинов. Противник активно использовал запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

 По данным пресс-центра штаба АТО, на Мариупольском направлении сегодня боевики били по позициям украинских морпехов у Водяного из артсистем 122-мм калибра. Опорные пункты защитников Украины у Гнутово и всё того же Водяного агрессор обстреливал из минометов 120-мм и 82-мм калибра. По защитникам Лебединского били из 120-мм минометов. Танки вели огонь по позициям сил АТО у Новотроицкого и Широкино, там же «работали» вражеские снайперы.

На Донецком направлении защитников Троицкого накрывали огнем из артсистем 152-мм калибра, а также минометов 120-мм и 82-мм. Опорные пункты у Авдеевки и Луганского поливали 120-мм минами. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики лупили по украинским воинам в районах Верхнеторецкого, Троицкого, Авдеевки и Луганского. Жилые районы старой части Авдеевки были обстреляны из РСЗО «Град-П». По уточненным данным, поврежден 21 дом. К счастью, обошлось без жертв.

На Луганском направлении сегодня оккупанты вели огонь из ПТРК и стрелкового оружия в районе Новозвановки.

Также сегодня в районе Краматорска рухнул военный вертолет.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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