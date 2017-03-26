- Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"18:46
- Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)18:33
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"18:12
- На оккупированном Донбассе "Укрзализниця" потеряла четверть парка грузовых вагонов и другое имущество17:50
- В районе Краматорска разбился военный вертолет17:40
- "Имперские понты" или Путин на Украине не остановится - Климкин17:26
- Боевики целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру - Аброськин16:46
- Первый матч финальной серии УХЛ смотрите в эфире XSPORT16:32
- "Власти ДНР" хотят договориться о сырье для "отжатых" металлургических комбинатов в России15:50
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка15:06
На фронте 46 обстрелов: боевики вели огонь из запрещенного вооружения, прифронтовую Авдеевку накрыли "Градами"
Сегодня, 26 марта, к шести вечера оккупанты Донбасса совершили 46 обстрелов, ранив четверых украинских воинов. Противник активно использовал запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
По данным пресс-центра штаба АТО, на Мариупольском направлении сегодня боевики били по позициям украинских морпехов у Водяного из артсистем 122-мм калибра. Опорные пункты защитников Украины у Гнутово и всё того же Водяного агрессор обстреливал из минометов 120-мм и 82-мм калибра. По защитникам Лебединского били из 120-мм минометов. Танки вели огонь по позициям сил АТО у Новотроицкого и Широкино, там же «работали» вражеские снайперы.
На Донецком направлении защитников Троицкого накрывали огнем из артсистем 152-мм калибра, а также минометов 120-мм и 82-мм. Опорные пункты у Авдеевки и Луганского поливали 120-мм минами. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики лупили по украинским воинам в районах Верхнеторецкого, Троицкого, Авдеевки и Луганского. Жилые районы старой части Авдеевки были обстреляны из РСЗО «Град-П». По уточненным данным, поврежден 21 дом. К счастью, обошлось без жертв.
На Луганском направлении сегодня оккупанты вели огонь из ПТРК и стрелкового оружия в районе Новозвановки.
Также сегодня в районе Краматорска рухнул военный вертолет.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Пророссийские боевики за вчерашние сутки установили рекорд по количеству обстрелов с момента объявления майского перемирия (ВИДЕО)
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука
- Террористы обстреляли машины с комбикормами своих же поставщиков
- "Все морги и больницы забиты под завязку", - российский наемник (ВИДЕО)
- Боевиков "ДНР" агитируют воевать не только в Сирии, но уже в Таджикистане и Нагорном Карабахе
- Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)
- Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"18:46
- Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)18:33
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"18:12
- На оккупированном Донбассе "Укрзализниця" потеряла четверть парка грузовых вагонов и другое имущество17:50
- В районе Краматорска разбился военный вертолет17:40
- "Имперские понты" или Путин на Украине не остановится - Климкин17:26
- Боевики целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру - Аброськин16:46
- Первый матч финальной серии УХЛ смотрите в эфире XSPORT16:32
- "Власти ДНР" хотят договориться о сырье для "отжатых" металлургических комбинатов в России15:50
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка15:06
- Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"18:46
- Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)18:33
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"18:12
- Когда украинцам ожидать настоящую весну18:04
- На оккупированном Донбассе "Укрзализниця" потеряла четверть парка грузовых вагонов и другое имущество17:50
- В районе Краматорска разбился военный вертолет17:40
- "Имперские понты" или Путин на Украине не остановится - Климкин17:26
- Разлетевшиеся боеприпасы с военных складов Балаклеи будут взрывать на полигоне недалеко от города17:03
- Боевики целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру - Аброськин16:46
- Первый матч финальной серии УХЛ смотрите в эфире XSPORT16:32
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?