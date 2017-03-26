Новости с фронта: за прошедшие сутки 81 обстрел, горячее всего было на мариупольском направлении

26.03.2017 07:15

Боевики за прошедшие сутки 81 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбуке".

"За сутки ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов была зафиксирована на мариупольском направлении, где враг активно использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Позиции под Водяным и Чермалыком противник накрывал огнем ствольной артиллерии калибра 122мм, применял пулеметы и гранатометы различных систем. Защитников Широкино и Павлополя обстреливали из минометов калибра 120 мм, а по защитников Широкино, Павлополь, Водяного, Талаковка и Красногоровки - из минометов калибра 82мм. Под Новотроицким, Широкино и Водяным проявляли активность вражеские снайперы. Защитников Широкино обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2, а Красногоровки - с противотанкового ракетного комплекса. По защитникам Марьинки вел огонь танк.

На донецком направлении наибольшую активность враг проявлял у Авдеевки, Новгородского, Опытного и Троицкого. В течение суток позиции украинских защитников враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и из минометов калибра 120 мм и 82мм. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Пески, зафиксировано применение врагом стрелкового оружия и минометов калибра 82мм. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем противник обстреливал опорные пункты под Невельским и Каменкой.

На Луганщине горячее всего было под Новозвановкой, где враг применял гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82мм.

Для снижения огневой активности врага, подразделения сил АТО открывали огонь в ответ.