Главная / Новости / Донецкая область / Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)
Последние новости раздела
- В оккупированной Макеевке презентовали "семейный" глянец (ФОТО)19:58
- Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)19:17
- На фронте 46 обстрелов: боевики вели огонь из запрещенного вооружения, прифронтовую Авдеевку накрыли "Градами"19:00
- Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"18:46
- Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)18:33
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"18:12
- На оккупированном Донбассе "Укрзализниця" потеряла четверть парка грузовых вагонов и другое имущество17:50
- В районе Краматорска разбился военный вертолет17:40
- "Имперские понты" или Путин на Украине не остановится - Климкин17:26
- Боевики целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру - Аброськин16:46
Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)
26.03.2017 19:17
Пять человек погибли, по предварительным данным, в результате крушения вертолета Ми-2 около Краматорска. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира", - сказал он.
Напомним, сегодня, 26 марта вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.
Фото: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, вертолет, крушение
Читайте также:
- В оккупированной Макеевке презентовали "семейный" глянец (ФОТО)19:58
- Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)19:17
- На фронте 46 обстрелов: боевики вели огонь из запрещенного вооружения, прифронтовую Авдеевку накрыли "Градами"19:00
- Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"18:46
- Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)18:33
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"18:12
- На оккупированном Донбассе "Укрзализниця" потеряла четверть парка грузовых вагонов и другое имущество17:50
- В районе Краматорска разбился военный вертолет17:40
- "Имперские понты" или Путин на Украине не остановится - Климкин17:26
- Боевики целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру - Аброськин16:46
- В оккупированной Макеевке презентовали "семейный" глянец (ФОТО)19:58
- Нацгвардия - сила, мощь, уверенность в победе (ВИДЕО)19:49
- Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)19:17
- На фронте 46 обстрелов: боевики вели огонь из запрещенного вооружения, прифронтовую Авдеевку накрыли "Градами"19:00
- Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"18:46
- Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)18:33
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"18:12
- Когда украинцам ожидать настоящую весну18:04
- На оккупированном Донбассе "Укрзализниця" потеряла четверть парка грузовых вагонов и другое имущество17:50
- В районе Краматорска разбился военный вертолет17:40
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?