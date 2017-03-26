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Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)

26.03.2017 19:17
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Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)

Пять человек погибли, по предварительным данным, в результате крушения вертолета Ми-2 около Краматорска. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

"По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира", - сказал он. 

Напомним, сегодня,  26 марта вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач. 


Фото: novosti.dn.ua

Теги: Донбасс, Краматорск, вертолет, крушение
 
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