Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)

26.03.2017 19:17

Пять человек погибли, по предварительным данным, в результате крушения вертолета Ми-2 около Краматорска. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира", - сказал он.



Напомним, сегодня, 26 марта вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.