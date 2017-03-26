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"Плотницкий хитрый, Захарченко упертый" - Савченко дала характеристики главарям "ЛДНР" и спела (ВИДЕО)
Бывшая военнослужащая, бывшая российская пленница, Герой Украины, нардеп Надежда Савченко заявила, что и главарь "ДНР" Александр Захарченко, и главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий понимают, что будущего у них нет. Такое мнение нардеп выразила в авторской передаче журналиста Дмитрия Гордона "ГОРДОН" на телеканале "112 Украина".
Отвечая на вопрос, как Савченко может охарактеризовать главарей оккупированного боевиками Донбасса, она ответила: "Плотницкий хитрый и больше философ, Захарченко – упертый и очень быстро думает. Когда он твой противник, это небезопасно".
По ее словам, встреча, которую она провела минувшей зимой с Захарченко и Плотницким в Минске, длилась около 3,5 часов.
"В Минске подготовили всё так, чтобы мы не могли ничем один в другого бросить, поэтому там не было даже кофе. Это был просто стол, просто кабинет. Мы разговаривали часа три с половиной, наверное. Конечно, переговоры – вещь нелегкая. А потом уже попросили кофе", – рассказала Савченко.
Она добавила, что общались собеседники "на резких тонах, но с достаточно сохраненной субординацией".
На вопрос Гордона, понимают ли они, что будущего у них нет, нардеп заявила: "Понимают". "И что они хотят делать дальше?" – "Не сдаться".
Фото: korupciya.com
Теги: Донбасс, Савик Шустер, передача, характеристики, песня, Дмитрий Дибров, Захарченко, Плотницкий
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