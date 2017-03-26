Появилось видео с места падения МИ-2 в районе Краматорска (ВИДЕО)

26.03.2017 20:14

В воскресенье, 26 марта, под Краматорском упал военный вертолет. Пятеро членов погибли. По предварительной версии, причина падения - столкновение с линией электропередач.







