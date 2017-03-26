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Реалии "процветающей республики" - в Донецке открыли интернет- магазин самогонных аппаратов (ФОТО)

26.03.2017 12:14
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Реалии "процветающей республики" - в Донецке открыли интернет- магазин самогонных аппаратов (ФОТО)

В Киевском районе Донецка на улице Куйбышева в районе железнодорожного рынка открылся магазин с вывеской «Самогона-нет».

Как явствует из рекламы магазин предлагает на продажу самогонные аппараты на самые  изысканные «республиканские» вкусы, пишет 62.ua.


Фото: www.62.ua

Теги: Донецк, Донбасс, магазин, самогонный аппарат
 
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