Реалии "процветающей республики" - в Донецке открыли интернет- магазин самогонных аппаратов (ФОТО)

26.03.2017 12:14

В Киевском районе Донецка на улице Куйбышева в районе железнодорожного рынка открылся магазин с вывеской «Самогона-нет».



Как явствует из рекламы магазин предлагает на продажу самогонные аппараты на самые изысканные «республиканские» вкусы, пишет 62.ua.