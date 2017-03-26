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Архив - Донецкая область

Сегодня под обстрел боевиков попали Троицкое и Гнутово

26.03.2017 13:03
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Сегодня под обстрел боевиков попали Троицкое и Гнутово

Сегодня, 26 марта, с 6 утра оккупанты Донбасса ведут огонь из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

 По данным пресс-центра штаба АТО, под удар минометов 120-мм и 82-мм калибра в воскресенье уже попали позиции ВСУ у населенных пунктов Троицкое и Гнутово.

«Подобные действия НВФ ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и целенаправленных действиях для дальнейшего обострения конфликта, а также о нежелании придерживаться режима прекращения огня», отмечают в штабе АТО.

Напомним, что за минувшие сутки, 25 марта, оккупанты Донбасса произвели более 80 обстрелов, основная часть на Мариупольском направленииДонецкой области. Восемь украинских воинов были ранены и травмированы.


Фото: informator.media/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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