Сегодня под обстрел боевиков попали Троицкое и Гнутово

26.03.2017 13:03

Сегодня, 26 марта, с 6 утра оккупанты Донбасса ведут огонь из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

По данным пресс-центра штаба АТО, под удар минометов 120-мм и 82-мм калибра в воскресенье уже попали позиции ВСУ у населенных пунктов Троицкое и Гнутово.

«Подобные действия НВФ ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и целенаправленных действиях для дальнейшего обострения конфликта, а также о нежелании придерживаться режима прекращения огня», отмечают в штабе АТО.

Напомним, что за минувшие сутки, 25 марта, оккупанты Донбасса произвели более 80 обстрелов, основная часть на Мариупольском направленииДонецкой области. Восемь украинских воинов были ранены и травмированы.